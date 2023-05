[Dossier] Rouen. À bord du Slop Normandie, le bateau qui ramasse les déchets sur la Seine

Pluie battante en cette matinée de mai sur Rouen et sur la Seine. Mais comme chaque jour, le Slop Express 2, barge de 66 mètres de long par six mètres de large, sort du bassin Saint-Gervais pour sa tournée. Le navire de la société Slop Normandie est spécialisé dans le ramassage des déchets par la Seine et intervient sur le port auprès des immenses cargos et bateaux de commerce, mais aussi, depuis 2021, auprès des navires de transport de passagers, des bateaux de croisière principalement. "Ce matin, on a deux bateaux de passagers à faire et un en fin de journée", indique Pascal Boquet, le capitaine de Slop Express 2.

Après quelques minutes de navigation, la manœuvre commence pour venir s'amarrer au Monarch Countess, un bateau de croisière fluviale. L'approche se fait en douceur. Sur le bateau client, les poubelles ont été sorties sur le pont et l'équipage se tient prêt à faire passer les déchets vers la barge : le tout-venant d'un côté, le verre de l'autre, les déchets organiques à part. "Notre force, c'est le tri pour le recyclage", indique le capitaine.

"C'est plus facile, le bateau est toujours à niveau"

Dans le même temps, un grand tuyau est connecté entre les deux bateaux. "On récupère les eaux usées, les eaux de nettoyage de cales, des huiles usées, des filtres à huile…" En l'espace de 30 minutes, l'opération est terminée. "Pour nous, par le bateau, c'est le top, se réjouit le capitaine de navire de croisière, Jackie Coin. Ils sont très réactifs et peuvent venir un peu partout en Seine." Autre avantage : plus de contrainte de marée avec ce ramassage par la Seine. "C'est plus facile, le bateau est toujours à niveau", décrit Jackie Coin, là où l'évacuation des déchets par le quai est très compliquée à marée basse.

La barge permet aussi de transporter beaucoup plus de volume. "Il faudrait beaucoup de camions pour embarquer la même quantité", indique Pascal Bocquet. Dernier aspect mis en avant par Slop Normandie, la discrétion, puisque les déchets sont évacués par la Seine, et non par le quai par lequel débarquent les passagers. "Les voyageurs ne s'aperçoivent de rien. Il y a aussi moins de nuisibles comme les rats sur les quais car plus de poubelle", note Sandro Amand, l'un des associés à la tête de Slop Normandie.

Fin de matinée. L'équipage doit encore retourner bassin Saint-Gervais, vider la barge et évacuer les déchets vers leurs différentes destinations. Nettoyage et maintenance du bateau sont aussi au programme. Ils repasseront enfin avec un deuxième bateau pour les déchets liquides dangereux.