Rives-en-Seine. Pollution : des filets anti-déchets installés pour la préservation des eaux de la Seine

Depuis le 29 mars, à l'initiative de Caux Seine agglo, des filets anti-déchets sont installés à Rives-en-Seine, au niveau du Quai Guilbaud. Ils sont positionnés à la sortie de la rivière Sainte Gertrude, qui se déverse dans la Seine.

Les filets doivent être vidés régulièrement. - Caux Seine Agglo

Ces structures, installées par l'entreprise Pollustock, ont été placées en fin de réseau de collecte des eaux pluviales dans le but de retenir les déchets tombés dans les avaloirs des rues à proximité. L'entretien (récupération des déchets) sera géré par les services techniques de la Ville de Rives-en-Seine. Un contrôle visuel sera réalisé fréquemment, et surtout après des périodes d'orages, pour mesurer la nécessité de vider ou non les filets.

C'est la première fois que ce dispositif, déjà présent sur d'autres territoires en Normandie, comme à Rouen, est installé sur le territoire de Caux Seine agglo.