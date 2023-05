Cyclisme. La Team Bricquebec Cotentin en tête de la Coupe de France N2

Les Boucles de Charente-Maritime, deuxième manche de la Coupe de France N2, se sont déroulées du vendredi 5 au dimanche 7 mai. La Team Bricquebec Cotentin a fait un carton plein avec la victoire finale pour Louis Pijourlet.

D'autres performances sur cette épreuve de trois jours sont à souligner, comme la première étape adjugée pour Adrien Garel et le contre-la-montre (troisième étape) remporté par Corentin Ermenault. La Team Bricquebec Cotentin, première équipe au classement général des Boucles de Charente-Maritime, est aussi en tête de la Coupe de France N2. Il reste trois manches : le Chrono Champenois dans la Marne dimanche 14 mai, le grand prix Christian Fenioux à Heugnes (Indre) lundi 14 août, et la Classique Puisaye-Forterre dans l'Yonne et la Nièvre dimanche 24 septembre.