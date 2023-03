Cyclisme. La Team Bricquebec Cotentin en route pour la Nationale 1

Les vélos sont prêts et les corps aussi. Pour les dix-huit coureurs de l'équipe cycliste Team Bricquebec Cotentin, la saison sur route a repris avec l'année 2023, après une pause hivernale. En mars, les manches de championnat de France de DN2, le deuxième meilleur niveau amateur, vont reprendre. La première course a eu lieu le dimanche 5, avec la Vienne Classique.

"L'objectif, c'est d'être le plus performant possible", assure le directeur sportif Antoine Lecarpentier. Il ajoute : "Dans un premier temps, c'est la Coupe de France N2. C'est toujours un calendrier important pour notre saison." L'objectif est clair : "au moins monter sur le podium du classement général de la Coupe de France". L'équipe a essayé de monter en N1, mais l'organisation a dit non. "Si on souhaite monter en N1, il faut montrer sur le papier et sur le terrain qu'on a des qualités sportives et qu'on est capables d'évoluer au niveau supérieur", estime Antoine Lecarpentier. "Les Coupes de France et les courses à étape sont importantes, mais ceci dit, il ne faut pas oublier les autres épreuves", ajoute Jean-Marie Pezet, le président de l'équipe.

Faire équipe

Pour réussir, il a particulièrement soigné son recrutement, pour créer la bonne "alchimie" dans l'équipe. "C'est bien d'être très fort physiquement, c'est important. Mais par contre, moi, je mets beaucoup en avant les qualités humaines du sportif, puisqu'on vit en groupe tout au long de l'année", explique l'entraîneur. Sur certaines courses, les dix-huit coureurs vont être sélectionnés, sur d'autres, il n'y en aura que six. Pour faire son choix, Antoine Lecarpentier évalue le profil de la course, le niveau de forme de chacun des sportifs. "C'est aussi en fonction de la tactique qui va être mise en place", dévoile l'entraîneur.

L'équipe peut être scindée en deux pour participer à deux courses en même temps. Le calendrier est chargé : il y a entre 40 et 50 jours de courses par an. S'ils sont techniquement amateurs, "ce sont des coureurs qui sont 100 % dédiés quasiment à la pratique du cyclisme, mis à part les étudiants et quelques coureurs qui ont un emploi à côté", selon le coach. Il faut compter entre quinze et vingt-cinq heures de vélo par semaine.

"Pour performer, il faut passer du temps sur la selle", précise le directeur sportif. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi faire attention au sommeil, à l'alimentation, se muscler… "C'est un quotidien", conclut Antoine Lecarpentier.