80e anniversaire du D-Day. L'Airborne muséum de Sainte-Mère-Église se prépare pour l'événement

1944, 1964 et 2024. Ces trois dates vont entrer en résonance l'année prochaine, à l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église. Ce sera le 80e anniversaire du Débarquement, mais aussi les 60 ans du musée. Les commémorations de cette année 2023 ne sont pas une répétition générale, mais le lancement d'un contre-la-montre pour être prêt à temps.

Pour Hugo Levannier, chargé de communication du musée, le 79e anniversaire ne sera pas une répétition générale pour le 80e : "On a notre rythme de croisière." Pour l'an prochain, "on a notre ligne de chemin de fer, on sait exactement ce qu'on va faire, on est déjà en train de le préparer", assure-t-il. Et d'ajouter : "C'est plutôt une préparation, car cela passe par l'édification d'un nouveau bâtiment, la réfection d'un autre et le remaniement total du parc du musée."

Des manifestations uniques auront aussi lieu, promet Hugo Levannier. Les 60 ans du musée ? "Une pierre blanche qu'il faut marquer, et c'est pour cela aussi qu'on a entrepris un projet d'une telle envergure", estime-t-il. Ces travaux ont comme objectif de moderniser le musée pour continuer à attirer les visiteurs et ainsi transmettre la mémoire entre les différentes générations.

