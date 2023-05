Votre horoscope signe par signe du mardi 16 mai

Bélier

Les derniers malentendus vont disparaître très rapidement et vous pourrez profiter de cette journée. Surtout, n'ajoutez pas de l'huile sur le feu et veillez à enterrer les conflits une fois réglés.



Taureau

C'est en famille que seront vécus les moments les plus tendres. La vie affective devient plus calme et vous retrouvez un rythme qui convient mieux.



Gémeaux

Des discussions financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de vos amis. Vous devrez assumer seul les conséquences de vos dépenses irréfléchies.



Cancer

Si vous n'y prenez pas garde, certains conflits pourraient naître dans les jours à venir. Vous devrez garder votre sang-froid et savoir faire la part des choses.



Lion

Votre moral est en hausse malgré les tensions qui peuvent régner dans votre entourage. Il semble que les situations complexes réveillent votre côté combatif.



Vierge

Certaines dépenses faites ces derniers jours ont pu déséquilibrer votre budget. Vous devrez donc rester vigilant pour ne pas accentuer le problème



Balance

Un imprévu pourrait vous obliger de puiser dans vos économies et à rééquilibrer votre budget.



Scorpion

La vie à deux ne posera pas de problème mais elle manquera singulièrement de chaleur et de sensualité.



Sagittaire

Votre vie de couple sera protégée. Il faudra cependant vous prêter à quelques changements nécessaires



Capricorne

Fini les passions torrides et les petits mots doux ! Vos doutes rongent votre relation et vous ne voyez pas d'issue favorable à cette situation.



Verseau

Vous pourriez bénéficier d'une belle promotion grâce à votre audace. Le tout est de ne pas en faire trop. Avec votre caractère un peu excessif, ce n'est pas encore gagné.



Poissons

Ne négligez pas l'entretien de votre voiture si vous voulez éviter les mauvaises surprises.