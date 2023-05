Manche. Mobilités douces : tout roule pour le vélo

C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Depuis le mercredi 3 mai, Saint-Lô Agglo propose de louer des vélos électriques, pour une durée comprise entre un et douze mois. L'objectif est de développer ce mode de transport en permettant au plus grand nombre de le tester. Dans la Manche, les initiatives autour du vélo se développent.

Dans l'agglomération de Saint-Lô, la location est accessible aux habitants, travailleurs ou étudiants, mais elle n'est pas renouvelable. L'objectif de l'administration est de permettre au plus grand nombre de personne de tester le vélo électrique avant d'en acheter un et, pour cela, une aide existe d'ailleurs pour franchir le cap.

Même philosophie dans l'agglomération du Cotentin. La location est possible sur un an maximum, avec une aide à l'achat de 240 € pour ceux ayant testé. Devant son succès, les élus ont décidé, mi-avril, de conditionner cette prime, ouverte à tous, en fonction des ressources. Le dispositif est géré par les réseaux de transport en commun Cap Cotentin.

Mai à vélo dans le département

Pour développer l'usage du vélo, la manifestation "Mai à vélo" se déploie dans toute la France, et notamment sur la communauté de communes Granville Terre et Mer (GTM) et celle de la Baie du Cotentin, autour de Carentan. À GTM, l'administration investit dans les pistes cyclables et, pour les voir utilisées, en fait la promotion. Onze ateliers vont avoir lieu sur les différentes communes de l'intercommunalité. Il sera possible de réparer sa bicyclette, mais aussi d'avoir une aide à la remise en selle pour retrouver de la confiance sur la route, dans la circulation. Dimanche 7 mai, une bourse au vélo aura lieu à Granville, pour en acheter un. Des actions similaires auront lieu dans les marais du Cotentin.