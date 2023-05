Rouen. Les food trucks font leur retour sur les quais bas de la rive gauche

Ils sont de retour. Vendredi 12 mai, les food trucks reviennent sur les quais bas rive gauche à Rouen. Pour cette quatrième saison, deux échoppes s'installeront près de la Seine jusqu'à la fin du mois de septembre. Ce sont la Bricketerie et Naya.

Les bricks à l'honneur à La Bricketerie

Le food truck La Bricketerie met à l'honneur les bricks, des spécialités à base de feuilles de brick en forme de triangle qui, à l'origine, proviennent des pays du Maghreb. Dans cet espace gourmand, les recettes sont revisitées. On y retrouve des classiques bricks au poulet et curry ou avec du bœuf haché, mais également d'autres avec une touche normande, à base de neufchâtel ou de camembert. En dessert, La Bricketerie propose même une version sucrée à base de pomme et de caramel au beurre salé. Pour découvrir la carte, il faudra y aller du mercredi au dimanche, le midi ou le soir. Pour l'ouverture, le vendredi 12 mai, un concert d'Hasta Siempre, un groupe de rock festif, sera proposé.

Naya, le food truck dédié aux spécialités syriennes et orientales

Les quais bas rive gauche accueilleront aussi à compter du vendredi 12 mai le food truck Naya. Ici, de nombreux plats aux saveurs orientales sont au menu. L'occasion, entre autres, de découvrir la cuisine syrienne. L'enseigne sera ouverte du vendredi au mardi, le midi et le soir. On retrouvera à la carte des sandwichs au falafel ou encore des manouchés, des galettes à base de fromage, de légumes ou de viande hachée.

Pratique. Quais rive gauche, pont Boieldieu à Rouen