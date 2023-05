Manche. Les pompiers se préparent contre les feux de forêt

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont régulièrement envoyés en renfort pour lutter contre les feux de forêt. Lors de l'été 2022, ils ont notamment été sollicités en Gironde et en Bretagne. Lors de la semaine du 24 au 30 avril, 17 soldats du feu du département ont reçu une formation pour lutter contre ces incendies et ainsi se préparer à la saison estivale.

L'objectif était de former des équipiers ou des responsables, d'engin par exemple. Les stages ont duré entre quatre et cinq jours dans les secteurs de La Haye, Lessay et dans la forêt de Cerisy. Pour être en conditions réelles d'intervention, les stagiaires ont campé le soir et fait des exercices de nuit.