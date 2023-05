Cherbourg. Des sacs cabas réalisés à partir de vêtements de travail de la centrale EDF

La Manufacture circulaire du Cotentin, tiers-lieu associatif regroupant des passionnés de couture, professionnels et amateurs, a été lancée il y a un peu plus d'un an à Cherbourg. Depuis février, elle occupe des locaux dans l'Espace René Le Bas.

La directrice et designeuse Aude Schaeffer explique le concept de cette association :

Aude Schaeffer Impossible de lire le son.

Une action éco-responsable avec la centrale EDF

Des partenariats sont menés avec des entreprises comme la centrale EDF de Flamanville : 232 bleus de travail destinés à être jetés ont ainsi été récupérés pour être transformés en sacs cabas par des couturières d'une coopérative appartenant à la Manufacture. On en compte 500 et la commande a été livrée il y a un mois aux agents d'EDF, qui pourront y mettre leurs équipements de protection. La centrale accompagne les initiatives entrepreneuriales en soutenant la création ou le développement d'une soixantaine d'entreprises dans le Cotentin. Dans ce cadre, EDF est partenaire d'"Initiatives Cotentin", de "Toutes pour elles" ou encore du concours ESS (Economie social et solidaire) organisé tous les deux ans par la communauté d'agglomération du Cotentin. En 2021, le prix "Emergence" a été remis à Aude Schaeffer pour son projet de Manufacture circulaire.

Aude Schaeffer Impossible de lire le son.

D'autres propositions de sacs

Les couturières peuvent également récupérer des voiles de bateaux, des bâches et banderoles publicitaires pour annoncer des événements, pour réaliser tout type de sacs : des sacoches d'ordinateur, des glacières pour le déjeuner… Par exemple, des tote-bags vont être créés à partir de bandes publicitaires de la dernière édition de la course de voile La Rolex Fastnet Race.

L'atelier accueille une vingtaine de personnes. Pour cette première année, le prix de l'adhésion est libre. Des cours de couture seront proposés à partir de juin. Des portes ouvertes sont organisées vendredi 2 et samedi 3 juin.

Pratique. Manufacture circulaire du Cotentin. Ouvert du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30, et de 14 h à 17 h 30 (jusqu'au samedi à partir de juin).