Retraites. Manifestations du 1er mai : à quoi faut-il s'attendre en Normandie ?

Le retour des manifestations ! Lundi 1er mai, les syndicats appellent à plusieurs rassemblements dans les cinq départements de Normandie pour célébrer la Fête des travailleurs mais surtout pour continuer à s'opposer à la réforme des retraites. Pour certaines manifestations, des casseroles sont annoncées. Des perturbations sont à prévoir.

Dans la Manche, l'Orne et le Calvados

Les manifestants sont tous attendus à la même heure dans la Manche : à 10 h 30, places de la mairie à Avranches, à Coutances et à Saint-Lô, place Napoléon à Cherbourg, place de la Gare à Carentan, et cours Jonville à Granville.

Dans le Calvados, un "stand des luttes" sera mis en place dès 8 h 30 place Saint-Patrice à Bayeux avant un départ pour la manifestation à Caen : le rendez-vous est donné à 10 h 30 place Saint-Pierre. Des rassemblements seront également organisés à 8 h 30, devant la mairie de Condé-sur-Noireau, à 10 heures place François Mitterrand à Lisieux et place Belle Croix à Falaise, et à 10 h 30 à la Porte Horloge à Vire.

Des manifestations sont annoncées à 11 heures dans l'Orne, au départ de la pyramide à Alençon, et des places des 5 becs à Flers, Leclerc à Argentan et de l'Europe à L'Aigle. Ce sera à 17 heures place du Général de Gaulle à Mortagne-au-Perche.

Dispositif exceptionnel en Seine-Maritime

Dans les deux principales villes de Seine-Maritime, les manifestants se mobilisent à 10 heures, depuis Franklin au Havre, et à 10 h 30, cour Clémenceau à Rouen. La préfecture n'a pas lésiné sur les moyens en déployant plus de 400 policiers et gendarmes dans tout le département afin d'encadrer les manifestations. Les forces de l'ordre prévoient même d'utiliser des drones équipés de caméras pour surveiller la foule. Les syndicats organisent également une manifestation en présence notamment du rappeur Médine et contre la venue du Rassemblement National (RN) à la mi-journée au Havre.

Des rassemblements seront également organisés à 10 heures, place de la mairie à Elbeuf, 10 h 30, forum de la Plage à Dieppe, à 11 heures, parc François Mitterand à Dieppe, salle Bodelle au Trait, rue Fauquet Lemaître à Lillebonne, et à 11 h 30, au groupe poste de Grand-Quevilly.

Enfin, dans l'Eure, les rendez-vous sont donnés à 10 heures, places de la mairie à Pont-Audemer et à Gisors, et à 10 h 30, place de la mairie à Évreux.