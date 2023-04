Rassemblements du 1er mai. Plus 400 policiers et gendarmes mobilisés en Seine-Maritime

Alors que des cortèges sont prévus au Havre, à Rouen, à Fécamp, à Dieppe et à Quevilly à l'occasion de la fête du travail, lundi 1er mai, la préfecture prévoit de déployer un important dispositif comprenant plus de 400 policiers et gendarmes sur l'ensemble du département.

La préfecture justifie cette forte mobilisation des forces de l'ordre au regard des troubles à l'ordre public constatés lors des récentes manifestations, notamment à Rouen et au Havre. Par ailleurs, les services de l'État ont pris également des arrêtés "visant spécifiquement les individus auteurs de dégradations et d'affrontements, qui sévissent après la dislocation des cortèges officiels".

Ainsi le port et le transport de tout objet susceptible de constituer une arme par destination tels que des boules de pétanque, pierres, boulons, artifices, substances inflammables, etc. seront interdits dans les centres-villes du Havre et de Rouen entre 8 h 00 et 22 h 00.

Des drones pour surveiller les manifestants

Un autre arrêté a été pris pour autoriser l'utilisation de drones par les forces de l'ordre. Deux aéronefs, équipés de caméras seront ainsi mis à disposition pour le maintien de l'ordre et pour coordonner l'action des policiers selon la préfecture.

À noter que l'intersyndicale de Seine-Maritime a prévu un autre rassemblement sur l'esplanade Mandela au Havre à l'issue de la manifestation ? pour protester aussi contre la venue du Rassemblement national dans la cité Océane où Marine Le Pen et Jordan Bardella sont attendus pour leur "Fête de la Nation". Un concert gratuit est prévu pour la "fête unitaire" en présence notamment des rappeurs havrais Médine et Lotti.