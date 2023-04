Musique. Tayane originaire de Deauville sur la scène des battles de The Voice

La Normandie regorge de talents et on vous le prouve chaque semaine sur Tendance Ouest. Plusieurs Normands participent à la 12e édition de The Voice sur TF1 chaque samedi soir à 21 h 10 et cette semaine nous recevons Tayane originaire de Deauville dans le Calvados. Nous avions déjà parlé ensemble il y a quelques semaines, avant et après les auditions à l'aveugle, une première étape qui permettait à la jeune femme de réaliser une partie de son rêve en intégrant l'équipe d'Amel Bent qui avait utilisé le super-block contre Zazie, rêve que Tayane réalise aux côtés de son meilleur ami Bey qui lui a intégré l'équipe de Bigflo et Oli !

Ce samedi 29 avril, on rentre dans le vif du sujet puisque Tayane affronte Kads sur La chanson des vieux amants de Jacques Brel, qui permet à la Deauvillaise de rester dans sa "zone de confort" puisque son univers à elle, c'est la chanson française.

Entretien à la veille d'une étape décisive pour la jeune femme de 23 ans :