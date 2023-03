[Interview] The Voice. Une coach utilise le superblock pour la Normande Tayane

Pour cette troisième édition des auditions à l'aveugle de la saison 12 de The Voice sur TF1, les talents se sont encore succédé. Parmi eux : Tayane, jeune femme de 23 ans originaire de Deauville. Elle a choisi d'interpréter J'étais là de Zazie, avec une musique réarrangée par Bey, son meilleur ami qui participe lui aussi à The Voice et intègre l'équipe de Big Flo et Oli.

Tayane est particulièrement heureuse de vivre l'aventure avec son meilleur ami, comme elle nous l'a confié. Elle nous raconte comment elle a vécu le superblock d'Amel Bent envers Zazie, elle qui espérait tant pouvoir travailler avec celle qui a écrit la chanson qui lui permet de poursuivre l'aventure The Voice.