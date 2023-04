Cherbourg. Lancement des vacances à l'aéroport de Maupertus : les premiers voyageurs sont partis

"C'est un démarrage de saison sur les chapeaux de roues." La saison des vols charter pour les vacances depuis l'aéroport Cherbourg-Manche à Maupertus a été lancée samedi 15 avril avec deux départs pour une semaine à destination de deux îles grecques.

Corfou et Rhodes pour commencer

Le premier vol a réuni 192 passagers dans un avion Boeing 737-800 de la compagnie Enter Air. Les voyageurs se sont rendus à Corfou, une île située au large de la côte nord-ouest de la mer ionienne. Le second voyage s'est déroulé en Airbus A320 de la compagnie Aegan à destination de Rhodes, près des côtes turques, et avec 177 passagers à bord.

• Lire aussi. Près de Cherbourg. Un avion du président de la République se pose à l'aéroport de Maupertus

Direction les Canaries

Un autre vol est parti dimanche 23 avril pour sept jours ; à destination des Canaries, direction l'île de Tenerife, plus grande île de l'archipel espagnol. Dans les destinations de l'agence cherbourgeoise "Les Vacances d'Anita" au départ de Cherbourg par exemple, on y trouve entre autres Thessalonique en Grèce, du dimanche 28 mai au dimanche 4 juin, Algarve au Portugal, du jeudi 14 au jeudi 21 septembre, ou encore la Croatie et le Monténégro du samedi 23 au samedi 30 septembre.