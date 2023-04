Fécamp. L'annulation de la traditionnelle descente à moto suscite l'incompréhension

La Ville de Fécamp, en concertation avec les motards des Hautes-Falaises a annoncé lundi 24 avril l'annulation de la traditionnelle descente des motos du 13 juillet. En cause, l'éboulement de falaise au cap Fagnet le 22 février dernier. Si "depuis mars, plusieurs possibilités de tracés ont été réfléchies", assure la Ville de Fécamp, aucune n'a finalement été retenue.

Les motards ont le moral en berne

Sur les réseaux sociaux, la colère gronde, les habitants dénonçant la suppression "du peu d'animations à Fécamp", et une décision prise à la va-vite : "On peut très bien définir un autre tracé, mais non, c'est plus simple d'annuler forcément…", renchérissait un autre, alors que certains appelaient à une "descente sauvage". Beaucoup demandent une déviation du tracé.

Le moral des motards n'était déjà pas au beau fixe : des rassemblements sont organisés dans toute la France contre la future entrée en vigueur d'un contrôle technique moto, très contesté, qui doit entrer en vigueur au second semestre 2023. La Fédération française des motards en colère dénonce "des professionnels du contrôle technique et des associations parisiennes à l'impartialité discutable et aux motivations éloignées de la sécurité des motards(es)", rapportent nos confrères de La Manche Libre. Une manifestation est prévue dans la Manche au départ de Cherbourg samedi 29 avril.