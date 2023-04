Fécamp. La traditionnelle descente des motos annulée

L'éboulement de falaise survenu au cap Fagnet, cet hiver, a indirectement impacté l'organisation de la traditionnelle descente des motos du 13 juillet à Fécamp. La Ville indique d'après concertation avec les motards des Hautes-Falaises, il a été convenu de ne pas organiser l'événement cette année.

À la suite des éboulements de falaise survenus en février dernier, le circuit historique de la descente ne pouvait plus être emprunté pour des raisons de sécurité. "Depuis mars, plusieurs possibilités de tracés ont été réfléchies, indique la Ville. À la suite de plusieurs réunions de travail, dont une avec les représentants de la Police municipale et de la Police nationale, la concertation des services de l'État, et l'existence de plusieurs éléments défavorables, il a été décidé d'un commun accord entre l'association des motards des Hautes Falaises et la Ville de Fécamp de ne pas organiser l'édition 2023."