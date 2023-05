Armada 2023. De la Manche à la Seine, les vedettes Jolie France seront à Rouen

"On va à l'Armada car c'est un grand événement maritime. On se doit d'y participer", s'enthousiasme Pascal Blanchet, le patron des Vedettes Jolie France. Pour l'entreprise manchoise, c'est un périple qui se prépare, pour emmener deux bateaux depuis Granville jusqu'à Rouen. "C'est nécessaire pour la fête", assure-t-il. Cela représente aussi, pour l'entreprise, une opportunité économique. "Nous sommes toujours contents de naviguer. On est bien sur nos bateaux, donc ça nous fait plaisir de quitter nos ports de base", détaille-t-il, surtout quand il s'agit de transmettre leur passion. Si cette venue à l'Armada peut créer des vocations, Pascal Blanchet aura tout gagné, car le secteur maritime a du mal à recruter.

De nombreuses activités prévues

"On va faire beaucoup de choses", explique le patron. La principale activité reste l'organisation de balades commentées d'une heure et quart devant les vieux gréements et les bateaux militaires. Tous les soirs, il sera aussi possible de participer aux feux d'artifice. Il existe aussi une offre pour les entreprises : des balades avec des repas à bord. "On a essayé de faire en sorte que les gens puissent être bien pendant ces balades", précise Pascal Blanchet.

Les vedettes Jolie France vont d'habitude vers les îles Chausey mais elles seront bien à l'Armada 2023 à Rouen.

Du côté des prix, Pascal Blanchet a essayé d'être accessible à tous. Pour réussir, il a rogné sur ses marges. Car pour lui aussi, les coûts ont augmenté, que ce soit le droit d'entrée pour venir travailler à l'Armada ou encore le traiteur pour les balades plus luxueuses. "Pour nous, c'est très important que toute bourse puisse participer à une petite balade sur la Seine le long des vieux gréements", assure-t-il. Les prix évoluent en fonction de l'heure de la journée, entre 10 et 23 € par adulte.

Réservations sur vedettesjoliefrance.com. Tél. 02 33 50 31 81. jolie-france@wanadoo.fr