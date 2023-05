Commerce. La chocolaterie Maison Maxime, pour se régaler et réaliser une œuvre en chocolat

Maison Maxime propose des chocolats, de la guimauve, des pâtes de fruits et des nougats. Tous les produits qui sont proposés et commercialisés dans la chocolaterie sont intégralement conçus et fabriqués dans le laboratoire d'Étalondes, en Seine-Maritime.

Et pour les curieux, "il est aussi possible de participer à des ateliers de fabrication pour partager notre passion", précise Fabien Chesnay, vendeur. Comptez 29 euros la séance pour un enfant, 49 euros pour un adulte.