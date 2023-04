Près de Caen. Festyland, Bayeux aventure... Où profiter en famille pour la fin des vacances ?

Le territoire normand regorge de terrains de jeux pour s'amuser à l'intérieur comme à l'extérieur. Et les vacances scolaires donnent le temps d'en profiter.

En plein air dans un parc d'attractions

Impossible de parler de parcs d'attractions en Normandie sans évoquer Festyland. Situé à Bretteville-sur-Odon, ce dernier permet d'explorer différents univers comme celui des Vikings et des pirates. Une trentaine de manèges font voyager les visiteuses et visiteurs au cœur de l'histoire normande. Comme nouveauté, découvrez le Kraken, le repaire des six monstres marins, accessible depuis le mois d'avril. Les moussaillons pourront sauter, grimper et découvrir les passages secrets et les cachettes de ce nouveau village pirate.

Dans un autre registre, à moins de 30 minutes de Caen, Bayeux aventure offre des activités diverses comme l'accro-spider - une aire de jeux à plusieurs mètres de hauteur - l'accrobranche ou encore le parcours combattant XXL. Cette année, le parc affiche des nouveautés comme le Sky live, pour voler au-dessus du parc, le laser tag, pour un combat électrifié ou encore les mini-tracteurs électriques.

À l'intérieur dans une aire de jeux

Pour celles et ceux qui préfèrent être à l'abri, L'ilot Z'enfants, situé à Mondeville, permet de s'évader dans 2 000 m² dédiés à l'univers des pirates. Ici, les corsaires peuvent escalader l'impressionnant Volcan avant de se perdre dans des labyrinthes géants à obstacles et de s'échapper par des toboggans en spirale. Du côté de Bretteville-sur-Odon, les jeunes ont de quoi se défouler grâce au Trampoline park Normandy Jump. Au total, ce sont 100 m² d'espaces acrobatiques différenciés mais aussi un parcours ninja. Autre idée, sur la route de Ouistreham, à Bénouville, Girafou ouvre ses portes aux enfants de 2 à 12 ans. Cette aire de jeux et de loisirs couverte sur 1 300 m² propose les classiques piscines à boules et jeux gonflables géants mais aussi une piste de karting, un monorail pour voler dans le parc et une mini-discothèque.

Pratique. Tarifs. Festyland : de 19,50 à 23 €. Bayeux aventure : de 13,50 à 21,50 €. L'ilot Z'enfants : 11 € 50. Trampoline park : 12 €. Girafou : 9,50 €.