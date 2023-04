[Vidéo] Manche. Découvrez le roller dance, une activité pour les jeunes et les adultes

Ce sont les vacances scolaires et Tendance Ouest propose une idée de sortie pour les enfants. Rendez-vous à Tourlaville près de Cherbourg chez Cotentin Roller Dance, structure de loisirs ouverte il y a tout juste un an. Une piste de 500 m2 avec de la lumière et de la musique permet aux amateurs de pratiquer du roller. "Nous voulions allier le patin et la fête, et le roller dance répond parfaitement à ça", indique Cédric Danet, gérant de la structure.

Ouvert tous les jours pendant les vacances

Au moins 260 paires de patins à quatre roues (quad) sont disponibles, mais il est possible de venir avec sa paire de roller en ligne. La structure est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires, de 14 h à 19 h, et le vendredi et le samedi soir, de 20 h 30 à minuit. En temps normal, les patins peuvent glisser le mercredi, le samedi et le dimanche, de 14 h à 19 h, et le vendredi et le samedi soir, de 20 h 30 à minuit. Des anniversaires et des cours sont aussi possibles le samedi matin.

Des soirées à thème

Deux soirées à thème par mois. La prochaine aura pour thème Cosplay et aura lieu le samedi 22 avril. "Il sera possible de venir déguisé en son personnage favori d'un manga pour les plus jeunes, ou Goldorak pour les plus anciens." Une soirée rock est aussi annoncée prochainement.