Calvados. Une partie de l'autoroute A84 fermée durant une nuit

Des travaux sur l'autoroute A84 sont prévus dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 avril. Il s'agit du renouvellement de la couche de roulement dans les secteurs de Villy-Bocage et de Villers-Bocage dans le Calvados.

Ces travaux, qui auront lieu de 20 heures à 4 heures du matin, généreront des restrictions de circulation. L'A84 dans le sens Caen – Rennes, entre les échangeurs n° 45 "Monts-en-Bessin" et n° 43 "Aunay-sur-Odon", sera fermée. Les bretelles d'insertions et de sorties comprises ne seront pas ouvertes non plus.

Des déviations jusqu'à l'échangeur n° 46, un peu plus loin, seront mises en place.