Caen. Un Coccimarket s'installe rue de la Délivrande

Un Coccimarket, une toute nouvelle supérette a ouvert le 24 mars dernier à Caen. À l'angle de la rue de la Délivrande et de la rue de Lebisey, l'enseigne se situe dans un ensemble de nouveaux immeubles.

Ouvert tous les jours, le supermarché propose plus de 3 000 références et un rayon fruits et légumes pour une superficie de plus de 150 m2. "Ici, les locaux sont neufs et très bien situés", se réjouit Djamal Bettouche, le gérant du magasin.

Pratique. Coccimarket, à l'angle de la rue de la Délivrande et de la rue de Lebisey. Ouvert tous les jours de 8h à 22h.