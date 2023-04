[Photos + vidéo] Manche. Une bombe américaine de 250 kg découverte sur une plage

Début avril, des promeneurs ont alerté l'association Port-Bail-sur-Mer 1944 après la découverte une bombe américaine de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale à Portbail, dans le secteur des Mielles de Rambut. La gendarmerie a immédiatement été prévenue pour établir un premier dispositif de sécurité. L'engin explosif avait été largué par avion et n'avait pas explosé. Il mesure 1,10 mètre de long pour environ 40 cm de diamètre.

Désamorçage et destruction de la bombe

Le désamorçage de la bombe a été réalisé le jeudi 6 avril 2023. Ce jour-là, "les deux fusées avaient été dévissées, il s'agit de la partie explosif primaire", indique le lieutenant de vaisseau Thomas, plongeur démineur en charge de l'opération de déminage pour la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Sept plongeurs démineurs ont été mobilisés.

Le démineur précise qu'"une fois cette étape réalisée, nous considérons qu'une grosse partie du travail a été faite et qu'au niveau de la sécurité, cela représente moins un danger. Il nous reste aujourd'hui la partie la plus stable, l'explosif secondaire". Cette étape a été menée mardi 18 avril et correspond à la destruction de la bombe. Sept plongeurs démineurs ont été mobilisés. Un périmètre de sécurité de 850 mètres côté terre et de 1 500 mètres côté mer a été mis en place.

Une protection de sable construite

Pour limiter les projections d'éclats, une protection de sable que l'on appelle un merlon a été construite. L'intervention a duré près de trois heures. La bombe a pu être totalement détruite peu après 15 h 30 au bout de la troisième tentative.

Une tractopelle utilisée pour créer une protection de sable qui va permettre de limiter les projections d'éclats.

Chaque année, entre 500 et 600 munitions sont détruites sur les côtes de la Manche, zone qui va des Hauts de France au Mont-Saint-Michel, soit une grosse centaine d'interventions programmées. "Au niveau du poids, entre 10 et 15 tonnes d'explosifs sont détruits tous les ans sur les côtes de la Manche", ajoute le lieutenant de vaisseau Thomas.