[Vidéo] Tendance Session - Interview. Le phénomène Nuit Incolore de retour en Normandie après y avoir tourné son clip

Concerts. Il comptabilise plus de 150 000 abonnés sur Instagram, plus de 10 millions d'écoutes sur Spotify, Nuit Incolore est en pleine tournée et s'est arrêté vendredi 14 avril au WIP de Colombelles pour son premier plateau radio.