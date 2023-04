Télévision. "Je te promets" : Marilou Berry participe à The Voice

Ce lundi 17 avril, environ 2,65 millions de téléspectateurs ont suivi la suite des aventures de la famille Gallo dans Je te promets, adapté de la série américaine This Is Us. Dans cet épisode, cinq mois se sont écoulés et Maud, jouée par Marilou Berry, doit se présenter aux auditions à l'aveugle de The Voice. Mais, à quelques heures de son passage, elle n'a toujours pas fait son choix de chanson. Elle va alors faire appel à sa famille pour l'aider à trouver la bonne. Elle choisit finalement Voilà de Barbara Pravi.

En réalité, ce n'est pas l'actrice qui chante : pour cette scène, Marilou Berry a été doublée par Juliette Moraine, ex-candidate de "The Voice" saison 3. Et autre secret : les coachs n'étaient pas présents lors de cette séquence. Il s'agit des réactions à d'autres candidats lors d'émission précédentes : ces commentaires ont ensuite été assemblés et montés pour donner l'illusion parfaite d'une véritable audition.

Pour voir la prestation de Marilou Berry, c'est juste ici !