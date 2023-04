Bonne table près de Caen. À L'Artigiano, l'Italie dans une pizza

Alors que les vacances de printemps ont débuté depuis quelques jours, nous avons envie de voyager. Direction l'Italie, pour ses saveurs et sa dolce vita, à la pizzeria L'Artigiano, ouverte en décembre dernier à Épron. La décoration est élégante et baroque. Les produits italiens -pâtes, pesto, huile d'olives- installés en nombre sur les étagères, nous mettent déjà l'eau à la bouche. À la carte, 17 pizzas sont proposées. Après l'étude des différents ingrédients, je choisis la miele di capra, composée de crème, mozzarella di fior di latte, jambon blanc, chèvre AOP et miel. Mon ami jette, lui, son dévolu sur la bolognese et son bœuf haché, ses oignons et son œuf.

Frais et local

Les pizzas sont bien garnies et plutôt grande, on se demande même si l'on va pouvoir tout manger ! Je me régale. La croûte est délicieuse.

La miele di capra.

"Pour l'instant, on reste sur des classiques qui peuvent plaire au grand public, mais on pense déjà à se diversifier", confie Alex Anquetil. À tout juste 22 ans, ce Caennais a décidé de monter son propre restaurant. "Je faisais des études en banque et, au fur et à mesure des stages, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. En parallèle, je travaillais dans une pizzeria et ça m'a inspiré." Pour se former, le jeune homme a fait une formation avec Gregory Edel, "champion de France de pizza et vice-champion du monde". C'est ainsi qu'il s'est lancé. "La pâte et la sauce tomate sont faites maison. Les produits sont frais, un maximum local pour les pommes de terre ou oignons par exemple. On fait également venir des produits directement d'Italie." Il n'y aura pas de desserts pour cette fois, nous n'avons plus faim. Mais ça nous laisse une occasion de revenir goûter la calzone chocolat-banane. Comptez 13 euros pour ce voyage en Italie.

Pratique. L'Artigiano, 8 rue Hubertine-Auclert à Épron. Du mardi au samedi de 11 h 30 à 14 heures et de 18 à 22 heures, dimanche de 18 à 22 heures, sur place, à emporter et en livraison. Tél. 02 31 24 13 98.