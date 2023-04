[Photos + vidéo] Valognes. Personnels et parents manifestent chaque matin devant le collège

Personnels, parents et élèves du collège Félix-Buhot à Valognes ont entamé un mouvement de protestation depuis le mardi 11 avril, tous les matins, de 8 heures à 8 h 25, pour dénoncer "les mesures économiques dégradant nos conditions d'enseignement et de travail" prises par le rectorat et la Direction académique.

Les instruments de musique étaient sortis. - Fanny Ruello

Plusieurs points de blocage

Les manifestants dénoncent un "manque de personnel AESH (Accompagnants d'élèves en situation de handicap)", "des heures supplémentaires qui augmentent pour ne pas recruter d'enseignants", "des personnels de surveillance dont les quotités horaires sont réduites" et, au niveau national, la fin de la technologie en sixième. La "suppression du poste de principal adjoint" de l'établissement a fait déborder le vase. "Nous avons appris cette fâcheuse nouvelle jeudi 6 avril au soir et nous nous sommes concertés dès le vendredi matin suivant pour agir contre cela, évoquent les parents et les enseignants. Nous nous rassemblons pour interpeller la communauté et faire entendre notre voix."

Le collège de Valognes, quatrième plus gros établissement du département de la Manche, compte 517 élèves, 38 enseignants, 17 assistants d'éducation et du handicap (surveillants, AESH, etc.), 14 personnels techniques et administratifs, une infirmière, une assistante sociale et une psychologue de l'Éducation nationale. L'établissement a aussi été labellisé "Lutte contre le harcèlement" et "Développement durable".

Une pétition lancée

Selon les personnels, Jacques Coquelin, maire de Valognes, leur apporte son soutien. Une audience a été demandée auprès du Directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Manche. Une pétition a également été lancée.

Contactés, les services de l'Éducation nationale de la Manche n'ont pas encore donné suite à nos sollicitations.