[Photos + vidéo] Cherbourg. Réforme des retraites : des manifestants bloquent plusieurs accès

Plusieurs accès au centre-ville de Cherbourg étaient perturbés ce jeudi 13 avril, toute la matinée, par des manifestants opposés à la réforme des retraites. Les carrefours situés devant Naval Group (Porte du Midi) étaient bloqués, tout comme l'entrée de la rue des Trois Hangars côté mer et la Porte Chantereyne qui permettent aussi de rejoindre le site de l'arsenal. Les personnes travaillant dans ce secteur ont dû rejoindre leur entreprise à pied.

Circulation impossible devant la gare SNCF

De même, les axes situés devant la gare SNCF - au croisement du quai Alexandre III, de l'avenue Jean-François-Millet, des boulevards Mendès-France et de l'Atlantique - et près du tunnel du pont de Carreau près de McDonald's, ne sont pas possibles avec son véhicule. Quelques manifestants ont aussi bloqué le carrefour des rues Pierre de Coubertin, Asselin, Hippolyte de Tocqueville, et de la Bucaille. Ces blocages sont prévus jusqu'à la mi-journée. À 14 h 30, un rassemblement est prévu place Napoléon à Cherbourg.

La police était présente à proximité de chaque blocage pour dévier les véhicules. Des bouchons étaient à signaler dans le centre-ville mais aussi en arrivant sur Cherbourg, que ce soit par La Glacerie, Tourlaville et Equeurdreville-Haineville. Par ailleurs, des élèves étaient également mobilisés dans la matinée devant le lycée Grignard. À noter aussi, des employés du port de Cherbourg sont en grève et repoussent le départ du paquebot Ambience de la compagnie maritime Ambassador Cruise Line. Environ 1 100 passagers sont présents à bord.

La police déviait les véhicules.

Des rassemblements dans la Manche

Plusieurs cortèges sont également prévus dans les villes manchoises. Le matin, à 10 h 30 à Granville, Coutances et Saint-Lô, et l'après-midi à Carentan, Cherbourg et Avranches, avec des possibles perturbations de la circulation dans les centres-villes.