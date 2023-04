Cherbourg. La météo puis la grève des dockers repoussent encore le départ du paquebot Ambience

Les conditions météorologiques ne sont pas améliorées dans la soirée du mercredi 12 avril, à Cherbourg. Le paquebot Ambience de la compagnie maritime Ambassador Cruise Line, qui devait partir vers 19 heures puis à 23 heures, était toujours amarré jeudi 13 avril, à 9 heures du matin. La veille, il s'était détaché du quai de France à cause de la tempête Noa.

L'escale prévue à Honfleur annulée

"Malgré les meilleurs efforts de l'équipage et des autorités portuaires locales, les vents dans la région restent très forts", indique vers 1 heure du matin la compagnie maritime Ambassador Cruise Line. "Nous avons donc pris la décision de rester au port dans l'intérêt de la sécurité des invités et de l'équipage." Par ailleurs, l'escale prévue à Honfleur est annulée. Le navire retournera vers le Royaume-Uni pour une arrivée prévue à Tilbury le vendredi 14 avril, une traversée à laquelle "le vent devrait être modéré".

La grève des dockers perturbe le départ du paquebot

La compagnie maritime ajoute que le personnel du port de Cherbourg ne pourra pas lâcher les lignes du navire avant 13 heures. En effet, des dockers sont en grève contre la réforme des retraites. Des navettes seront organisées le matin pour les passagers s'ils souhaitent débarquer et se promener dans le centre-ville.

Ce que l'on sait de l'accident

Au sujet de l'accident ayant eu lieu la veille à cause des fortes rafales de vent, un "bollard d'amarrage" présent au quai a cédé, plusieurs amarres ayant ensuite lâché à leur tour. Le navire s'est alors éloigné du quai et la passerelle a été détachée du navire. Il n'y avait pas de passager à ce moment-là. "Nos invités et notre équipage sont sains et saufs", précise la compagnie maritime. "Le bollard (bitte d'amarrage) où était amarré le paquebot Ambience et deux aussières ont lâché", a indiqué à l'Agence France Presse la préfecture maritime.

Le directeur général du port de Cherbourg, Yannick Millet, joint par l'AFP, ajoute que "le bollard a été sectionné et est venu faire un trou dans la coque du navire, je suis à Cherbourg depuis 2004 et je n'ai jamais vu ça". L'avant du navire, toujours amarré à l'arrière, a alors dérivé et "la capitainerie a demandé l'aide de la Marine nationale et cinq remorqueurs sont venus faciliter la manœuvre" de remise à quai dans le port de commerce, selon la préfecture maritime.

Parti de Cobh en Irlande lundi 10 avril, le paquebot battant pavillon bahaméen, accueille à son bord 1 100 passagers. Il est à Cherbourg depuis le mardi 11 avril. Ce n'était pas prévu à l'agenda.