[Vidéo] Mondeville. Un cascadeur simule des accidents sur le parking de l'UGC

Parfois, les images valent mieux que les mots. Rabâcher qu'il faut mettre sa ceinture de sécurité ou son casque correctement ne fonctionne peut-être pas, mais les images si. Après la projection d'un film et une séance de débats sous forme de questions/réponses avec Frédéric Friscourt, ancien policier, à propos de la drogue, environ 150 jeunes du Calvados ont pu assister à deux cascades réalisées par un professionnel.

Prévention MAAF organise régulièrement ce genre d'événements à destination des jeunes conducteurs à travers toute la France. Elle faisait étape ce mardi 11 avril à l'UGC Mondeville.

Deux scènes violentes

Frédéric Pineau est cascadeur professionnel. Il a notamment réalisé une scène dans le film Taxi 2, sautant en voiture au-dessus de deux chars d'assaut à la sortie d'un tunnel. Pour se mettre en jambes, il doit réaliser avec une voiture la percussion d'un scooter à environ 50 km/h, avec à son bord un mannequin au casque mal attaché. "Parce qu'un casque mal attaché, ça ne sert à rien, et le mannequin va être projeté sur plusieurs mètres", précise-t-il.

Et pour encore plus de choc visuel, il enchaîne ensuite par une percussion entre deux voitures à 70 km/h, avec un nouveau mannequin qui n'aura, lui, pas attaché sa ceinture. "Moi, je ne me fais pas mal, je suis entraîné pour ça", sourit-il, bien qu'il soit toujours dans la voiture au moment du choc.

Les bruits sont violents, les morceaux de carrosseries volent, et se font entendre quelques rires de jeunes amusés par la scène hors du commun. Mais pas de doute, la prise de conscience est bien réelle. "Ça fait du bien de se rappeler que c'est dangereux, assure Robin Loquet. Rien que voir comme le scooter vole et les impacts sur le pare-brise, ça ne donne pas envie." Ces images enlèvent définitivement au jeune homme, pourtant pas titulaire du permis de conduire pour le moment, l'idée de monter à bord d'un véhicule conduit par une personne sous l'empire de stupéfiants ou alcoolisé.

Pari réussi pour Frédéric Pineau, il ne lui reste plus qu'à rapporter à la casse les voitures utilisées pour la démonstration, et à nettoyer un parking rempli de débris.