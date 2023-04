Télévision. Thomas Pesquet à l'affiche d'un documentaire en partie tourné dans la Manche et en Seine-Maritime

"J'ai vu la beauté de la Terre, mais aussi sa fragilité", rapporte Thomas Pesquet, après plus d'un an passé dans l'espace et 250 000 photos prises, dont il avait tiré un livre, La Terre entre nos mains en novembre dernier.

Thomas Pesquet sur les îles Chausey

Le spationaute seinomarin est à l'affiche du documentaire Thomas Pesquet objectif France qui sera diffusé le mardi 25 avril, à l'occasion de la journée de la Terre. Le pitch du film promet "un regard inédit, rare et spectaculaire sur tous les territoires français à l'échelle planétaire et sur leur exceptionnelle diversité".

Parmi les nombreux territoires montrés, plusieurs séquences ont été filmées sur les îles Chausey et la côte d'Albâtre, aux abords de Dieppe. Le documentaire aborde notamment les modifications environnementales de la côte d'Albâtre.

Pratique. "Thomas Pesquet objectif France", diffusé le mardi 25 avril à 21 h 10 sur France 2.