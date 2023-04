Bonne table à Rouen. Hoguera, nouvelle adresse latino-américaine

"Hoguera, c'est un feu de joie autour duquel on fait la fête, et on voulait le retranscrire ici", révèle Juan Carlos Medina Gallardo, co-fondateur d'Hoguera. Cette nouvelle adresse à Rouen est un concept entre le restaurant et le bar. La porte d'entrée à peine franchie, on entend déjà les musiques latines défiler. La décoration est à la fois colorée et végétale. Des accessoires comme des chapeaux mexicains et des vases nous transportent en Amérique latine. Plusieurs pays inspirent les trois fondateurs Juan Carlos Medina Gallardo, Quentin Audry et Fekri El Ajajji, comme l'Argentine, le Pérou, la Colombie.

La street-food latino mise à l'honneur

Lors de mon arrivée, je m'installe à une table située au fond de l'établissement, dans un décor végétal et tamisé. Au menu, plusieurs spécialités sont proposées : des tacos à base de farine de maïs garnie au choix, de porc ou bœuf effiloché, de poulet ou de haricot noir pour l'option végétarienne. S'ajoutent les quesadillas, des crêpes à base de farine de maïs elles aussi agrémentées de ces garnitures. Lors de ma venue, j'opte pour la formule "Comida rapida" incluant un plat, une sauce et une boisson en version "mucha hambre," signifiant "très faim", à 15,40 euros. Je choisis les empanadas, des chaussons frits fourrés. Pour découvrir la carte, j'en commande deux au bœuf, deux au poulet, un au fromage. Les portions sont très généreuses et goûteuses, la texture croustillante et l'intérieur fondant et épicé.

Empanadas au bœuf, poulet et fromage.

En guise de sauce, je prends le guacamole et, en boisson, un thé ananas coco. Pour l'instant, l'enseigne ne propose pas de dessert. "Comme tout est fait maison, ils ne sont pas encore à la carte, mais on réfléchit à plusieurs recettes comme le pastel de tres leches", un gâteau mexicain aux trois laits, "ou les alfajores, des biscuits sablés fourrés", affirme Juan Carlos Medina Gallardo.

Pratique. 239 rue Eau-de-Robec, Tél : 02 76 28 71 32. Mardi et mercredi de 18 heures à minuit, du jeudi au samedi de 12 heures à 14 heures et de 18 heures à 2 heures.