Gonfreville-l'Orcher. La justice suspend les réquisitions à la raffinerie TotalEnergies

C'est une victoire pour les grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre : l'arrêté de réquisition appliqué depuis trois jours a été suspendu par la justice, jeudi 6 avril. Le tribunal administratif de Rouen, saisi en référé par deux syndicats de la CGT, estime que cet arrêté préfectoral a "porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève", la préfecture de Seine-Maritime n'ayant notamment pas démontré qu'un besoin en carburant n'était pas satisfait "pour les besoins des services publics". Pour justifier ces réquisitions, l'État invoquait notamment l'imminence du week-end de Pâques et l'augmentation prévisible de 75 % du trafic routier.

VICTOIRE 🥳

Les réquisitions des raffineurs de Normandie sont suspendues. Enfin un coup d'arrêt à cette atteinte insupportable au droit de grève ! Et on me dit dans l'oreillette que les expéditions sont à nouveau coupées grâce à ça ✊ pic.twitter.com/RtLRbJ8tnG