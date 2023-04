Gonfreville-l'Orcher. De nouvelles réquisitions à la raffinerie TotalEnergies

Après les premières réquisitions décidées fin mars pour alimenter les aéroports parisiens en kérosène, des salariés de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher font à nouveau l'objet de réquisitions, depuis lundi 3 avril. Il s'agit de trois à quatre personnes maximum par relève, indique à Tendance Ouest le ministère de la Transition énergétique. Un mouvement de grève est toujours en cours sur le site, contre la réforme des retraites.

Alimenter l'Île-de-France

Ces réquisitions ont pour but de permettre l'expédition de carburant via l'oléoduc Le Havre-Paris, pour alimenter l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire, alors que se profile le week-end prolongé de Pâques. Le dépôt pétrolier de Donges, en Loire Atlantique, fait également l'objet de réquisitions depuis le mercredi 29 mars.

Au niveau national, seules 8,9 % des stations-service étaient en rupture d'au moins un carburant, ce mardi. Un chiffre qui monte à plus de 30 % dans certains départements parisiens et même 45 % en Indre-et-Loire.