[Carte interactive] Réforme des retraites. Les manifestations et blocages en Normandie jeudi 6 avril

De nouvelles actions sont annoncées partout en Normandie jeudi 6 avril pour protester contre la réforme des retraites. Dans la Manche, une journée d'action est également prévue vendredi 7 avril au Mont-Saint-Michel.

Pour y voir plus clair, voici une carte détaillant l'ensemble des rassemblements, manifestations et blocages prévus jeudi 6 avril. En bleu, les manifestations, en rouge, les points de blocage et en noir sont signalées les opérations escargot :