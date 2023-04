Retraites. Manifestations et blocages : à quoi faut-il s'attendre dans la Manche ?

Alors qu'Élisabeth Borne, la Première ministre, devait rencontrer ce mercredi 5 avril les syndicats, une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le lendemain partout en France et notamment dans la Manche.

Blocage ou barrage filtrant à Cherbourg ?

Jeudi 23 mars, la circulation fut très compliquée sur les routes de Cherbourg-en-Cotentin. La gare SNCF et le pont tournant, à Cherbourg, ainsi que le rond-point des Mielles à Tourlaville, avaient été bloqués, provoquant toute la matinée d'importants embouteillages dans les secteurs de l'hôpital Pasteur et du centre commercial Les Eleis.

Jeudi 6 avril, la gare et le pont tournant devraient être de nouveau perturbés par des syndicats. Ces derniers ne savent pas encore s'ils optent pour un blocage ou un barrage filtrant, tout dépendra du nombre de personnes mobilisées à ces deux endroits.

Pour éviter de vous retrouver dans les bouchons et rejoindre plus facilement le centre-ville, les automobilistes sont invités à emprunter un autre itinéraire. L'idéal serait de passer par Martinvast ou Equeurdreville-Hainneville. Dans le reste du département, un barrage filtrant est aussi annoncé au rond-point de Brico/Leclerc à Granville.

De nouvelles manifestations au menu

Des rassemblements sont prévus le matin dès 10 h 30 place Saint-Nicolas à Coutances, places de la mairie à Saint-Lô et à Granville. À Carentan, le rendez-vous est donné à 14 h, au rond-point de Leclerc/Marie-Blachère à Saint-Hilaire-Petitville. Une manifestation est également prévue à 14 h 30, départ de la place Napoléon à Cherbourg, et à 15 h 30, de la place de la mairie à Avranches. Les différents cortèges défileront ensuite dans les rues de chaque ville. Des perturbations sont à prévoir.

Une journée d'actions le vendredi au Mont-Saint-Michel

Une action unique et symbolique s'organise vendredi 7 avril avec le blocage du Mont-Saint-Michel. Des manifestants venus de toute la Normandie et même de Bretagne sont attendus. Dans la Manche, des covoiturages sont mis en place : dès 6 h, parking Norauto-Auchan à La Glacerie (Cherbourg) ; 6 h 15, parking Leclerc à Valognes ; 7 h 15, parking du Conseil départemental à Saint-Lô ; 7 h 30, place de la Croûte à Coutances ; et 8 h ; place Carnot à Avranches.