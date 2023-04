Rouen. Un nouveau gymnase pour le lycée Jeanne-d'Arc

Un nouvel équipement pour la Ville de Rouen et le lycée Jeanne-d'Arc. Vendredi 31 mars, la proviseure Corinne Laurent a accueilli au sein de son établissement de Rouen Bertrand Deniaud, vice-président de la Région Normandie en charge de l'éducation et des lycées. L'objectif, présenter le nouveau gymnase du lycée fraîchement rénové.

Un nouveau gymnase livré en décembre 2022

Guillaume Grenu est l'architecte du gymnase Jeanne-d'Arc. "C'est un projet que l'on a gagné il y a une dizaine d'années, il concernait la démolition et la reconstruction d'un nouveau gymnase dans l'emprise du lycée Jeanne-d'Arc à Rouen." Le chantier s'est divisé en plusieurs étapes. "La première concernait la construction d'un nouvel équipement réalisé et livré en décembre 2022. La seconde, c'est l'extension, la démolition et l'aménagement d'un terrain extérieur." Pour rappel, le nouveau gymnase a été livré le 22 décembre 2022, et mis en service début janvier 2023.

Plus de 6,7 millions d'euros investis par la Région

Pour ce projet d'envergure, la Région Normandie a investi plus de 6,7 millions d'euros. Elle a également accompagné le lycée Jeanne-d'Arc pour l'acquisition de matériel comme des tableaux, des vestiaires, des bureaux, des fauteuils et des armoires à hauteur de 11 480 euros, et de matériels sportifs pour un montant de 117 342 euros pour le lancer de poids et le handball, entre autres.

2 100 mètres carrés de superficie

"On y trouve à l'intérieur une autre salle multisport, avec un terrain de basket, de volley, un mur d'escalade de 9 m de haut, une salle de musculation et de gymnastique au premier étage", indique l'architecte Guillaume Grenu. "Les élèves ont vraiment besoin de faire du sport. Depuis la période Covid, il y a une petite baisse de forme et c'est important d'avoir un gymnase à proximité. Avant ça, ils allaient à Saint-Exupéry, donc ils perdaient du temps avec le trajet, assure Corinne Laurent. Au total, on compte 2 100 mètres carrés de superficie." Les élèves des écoles primaires voisines ainsi que les associations rouennaises pourront aussi bénéficier de ce nouvel équipement.