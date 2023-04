Mont-Saint-Aignan. Le festival de ciné-concerts revient pour une deuxième édition

Créé par le service culturel de la Ville de Mont-Saint-Aignan et orchestré par Fabrice Ricque, directeur du cinéma l'Ariel, le festival ciné-concerts célèbre sa 2e édition. L'occasion de redécouvrir une sélection de films principalement muets comme Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. "Lorsque les films muets étaient diffusés en salle, ils étaient toujours accompagnés de musiciens qui se produisaient en live, selon une partition écrite. Or ce festival encourage la créativité, car chacune des compagnies musicales sollicitées va composer une bande-son complètement originale pour accompagner les films", précise le directeur. Le festival donne carte blanche aux artistes : un casting à la fois normand et international, impliquant la troupe rouennaise des amis de Fantomus sur scène comme les musiciens de l'université de Bologne pour cet exercice de style audacieux.

Pratique. Jusqu'au samedi 8 avril à l'Ariel à Mont-Saint-Aignan. De 6,60 à 8,10 €. Programmation complète sur culture.montsaintaignan.fr