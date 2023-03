[Photos] Rouen. Réforme des retraites : des centaines de manifestants se sont réunis au cours Clemenceau

"Étudiants, lycéens, chômeurs et salariés, c'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble qu'on va gagner", ont crié les manifestants jeudi 30 mars, aux abords du lycée Blaise Pascal de Rouen. À 14 heures, des centaines de manifestants se sont réunis une nouvelle fois au cours Clemenceau avant de déambuler dans les rues de la ville. L'objectif, se rendre au lycée Blaise Pascal et Camille Saint-Saëns pour appeler les jeunes lycéens à rejoindre le cortège.

"Avec nous Blaise Pascal"

Pendant plus de deux heures, ils ont emprunté les rues rouennaises à pied en lançant plusieurs slogans comme "on est jeunes, déters et révolutionnaires", "nous, on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là". Aux abords du lycée Blaise Pascal, ils ont incité les jeunes en criant "avec nous Blaise Pascal".

La fin de la manifestation s'est déroulée dans le calme, au niveau de l'hôtel de ville de Rouen, vers 16 heures. Une nouvelle mobilisation est prévue devant la préfecture dans la soirée, pour cette fois-ci dénoncer les violences policières.

