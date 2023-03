Seine-Maritime. Manifestations : le préfet prend des arrêtés pour empêcher les débordements

La préfet de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, a pris des arrêtés pour la journée du jeudi 30 mars, afin de cibler spécifiquement les individus responsables de débordements, dégradations et violences lors des dernières manifestations.

Par exemple, le port et le transport de tout objet susceptible de constituer une arme par destination, comme des boules de pétanque, pierres et boulons, sont interdits dans les centres-villes de Rouen et du Havre, entre 8 heures et 22 heures. Les arrêtés visent aussi le transport et l'usage d'artifices, de conteneurs de substances inflammables et corrosives et d'objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage.

"De graves troubles à l'ordre public"

Ces arrêtés ont été pris en raison "de graves troubles à l'ordre public constatés, notamment à Rouen et au Havre", lors des dernières mobilisations, précise la préfecture dans un communiqué. Les dégradations ont été estimées à plus d'un million d'euros par la Ville de Rouen pour les deux dernières journées d'action du 23 et du 28 mars.