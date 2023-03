Réforme des retraites. Manifestation à Caen : retour sur les incidents en 10 photos

Au soir du mardi 28 mars, les habitants du centre-ville de Caen n'ont pu que déplorer les dégâts qui avaient été causés quelques minutes plus tôt dans la ville. Après la manifestation contre la réforme des retraites, quelques individus se sont déplacés vers la préfecture du Calvados et la place du théâtre, brisant du mobilier urbain et entamant un affrontement avec les forces de l'ordre. Retour en photos sur ces événements.

Le premier abribus cassé, sur le trajet de la manifestation.

Sur la place Saint-Sauveur, de premiers feux ont été allumés, au pied des statues.

Les forces de l'ordre ont pendant longtemps essuyé des jets de projectiles à proximité du théâtre, répondant par de très nombreux tirs de gaz lacrymogène.

Des débuts de barricades ont été érigés.

Les projectiles pleuvaient dans le ciel caennais.

Une fois que les forces de l'ordre ont avancé pour disperser la foule, l'étendue des dégâts était visible.

Une poubelle enflammée et renversée, place de la République.

Tous les abribus du théâtre ont été vandalisés.

Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à la rue Saint-Jean, et même vers le port plus tard dans la soirée.