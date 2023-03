Caen. 13 personnes interpellées après la manifestation contre la réforme des retraites

Plus de 20 000 personnes selon les syndicats, 14 300 d'après la préfecture, se sont rassemblées dans les rues de Caen pour manifester contre la réforme des retraites, lors de la 10e journée de mobilisation, mardi 28 mars. Si la manifestation déclarée par l'intersyndicale s'est déroulée dans le calme, un groupe de personnes n'a pas suivi l'itinéraire annoncé. "Un groupe minoritaire d'individus virulents, dont beaucoup avaient le visage dissimulé, a commis des violences ciblant les forces de l'ordre et de très nombreuses dégradations devant la préfecture et sur les places de la République et du théâtre", relate la Préfecture.

Des abris bus et des vitrines ont été cassés, des feux de poubelle allumés et des projectiles jetés sur les forces de l'ordre. 13 personnes ont été interpellées.