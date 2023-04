Le Havre. Un nouvel espace livres et papeterie à Emmaüs Cauville

Il aura fallu plus de cinq mois de travaux aux compagnons de la communauté Emmaüs Cauville pour construire un nouveau lieu de vente. Le nouveau rayon livres et papeterie a été inauguré le 7 mars dernier. Cet espace, tout en bois, se situe à côté du marché couvert. Ce lieu de shopping solidaire se veut plus spacieux et plus agréable. L'espace propose une large sélection de livres, magazines, cahiers, agendas, stylos, crayons et autres produits de papeterie à des prix accessibles. Une deuxième caisse a été installée pour limiter le temps d'attente.

La communauté Emmaüs de Cauville met en avant l'aspect solidaire de ses ventes. "Notre activité de récupération, de tri et de vente est la base de tous nos projets puisque c'est ainsi que les bénéfices obtenus financent à 100 % nos activités quotidiennes et celles des cinquante compagnes et compagnons résident à la communauté." L'association compte également sur les dons des particuliers. "Ils contribuent à offrir une seconde vie aux objets, mais aussi aux hommes et aux femmes qui travaillent au sein de notre communauté."

Emmaüs Cauville est situé au Hameau du Tronquay à Cauville-sur-Mer. La vente est ouverte du mardi au jeudi de 14 heures à 17 h 30 ainsi que le samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30. Les dépôts sont possibles du mardi au samedi de 8 heures à midi et de 13 h 30 à 17 heures.