Le Havre. Le Panier de Nicolas, des fruits et légumes locaux à bas prix

Nicolas Trilling a lancé son site internet Le panier de Nicolas juste avant la crise sanitaire. Il souhaitait proposer des fruits et légumes de producteurs locaux. "Ce sont des producteurs que je connais et qui respectent l'environnement."

Désormais installé dans sa boutique, sa gamme s'est élargie. "Il y a un peu de bio. On trouve aussi de l'épicerie fine, des accessoires tournés vers la vaisselle et des livres." Il s'impose quatre critères : la qualité, l'originalité, les petites entreprises et les bas prix. Parmi ses nouveautés : des jus de fruit éthiques.

"C'est une collaboration entre le Burkina Faso et la Normandie, avec des productrices. On importe leurs fruits et ils sont transformés en Seine-Maritime."

Via son site internet, il continue la livraison grâce à une start-up nantaise de livraison collaborative entre particuliers.