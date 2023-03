Près de Caen. Decathlon organise un "Trocathlon" géant pour acheter et vendre des articles de sport d'occasion

L'enseigne Decathlon gagne du terrain dans le marché de la seconde main et organise un "Trocathlon" le samedi 25 mars, au magasin de Caen Mondeville. Objectif affiché : permettre à tous de donner une autre vie à son matériel sportif.

Pré-déposer ses produits en ligne

Les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mars, il est donc possible de vendre son matériel de sport sur le site de l'enseigne dédié, Decathlon Occasions, ou, à l'inverse, de dénicher sa prochaine canne à pêche ou son futur vélo. Tous types d'articles peuvent être vendus, à l'exception du matériel nécessitant une vérification de sécurité (casques, combinaisons de plongée…) et les textiles.

Le principe est simple : le vendeur fixe le prix de son objet et, si ce dernier trouve preneur, le vendeur récupère l'argent via un virement ou un bon d'achat pour l'enseigne. Si l'article n'est pas vendu, son propriétaire devra venir le récupérer avant le mardi 28 mars