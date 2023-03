Caen. Redressement judiciaire pour GAP, les vêtements bradés

En ce mois de mars aux Galeries Lafayette, au niveau de la marque Gap, tout est soldé à 50%: les vêtements homme, femme comme enfant. C'est probablement la fin d'une enseigne qui a marqué une génération.

La marque Gap était dans le viseur depuis quelques semaines. Le 1er mars 2023 elle a été mise en redressement judiciaire. L'homme d'affaire Michel Oahyon à qui appartient la marque connaît un vrai revers puisque son groupe HPB est très fortement endetté. Les marques du groupe sont menacées. La marque Camaïeu a déjà été liquidée fin 2022, et les marques Go Sport et Gap sont actuellement en redressement judiciaire.

Vingt cinq boutiques Galeries Lafayette appartiennent au même groupe et font l'objet d'une procédure de sauvegarde. A Caen et à Rouen, la direction du groupe HPB se veut rassurante pour l'enseigne Galeries Lafayette.