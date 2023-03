Manche. Bernard Bensaïd autorisé à gérer de nouveau des établissements de santé privés

Il avait été placé en garde à vue lundi 9 janvier au matin. Bernard Bensaid, le PDG du groupe de santé AVEC, propriétaire des deux établissements de l'hôpital privé du centre-Manche, Saint-Lô et Coutances, était soupçonné de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics. Cette accusation portait sur une clinique à Grenoble : le Groupe hospitalier mutualiste. Elle fait suite à une plainte d'un syndicat, qui était contre le rachat par AVEC de l'établissement de santé en 2020.

La justice s'est prononcée

"À la suite de la décision du jeudi 16 mars de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble, Bernard Bensaïd est de nouveau autorisé à diriger et gérer tous les Établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) de France et, en particulier ceux du Groupe AVEC, à l'exception du GHM de Grenoble", indique lundi 20 mars le groupe. "Il est également et de nouveau autorisé à gérer et diriger toute personne morale de droit public, et notamment les établissements publics de santé."

Le groupe médical, qui propose de nombreux services autour de la santé, possède des maisons de retraite et hôpitaux privés.