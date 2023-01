Santé. Le PDG d'AVEC, groupe propriétaire de l'hôpital privé du centre-Manche, en garde à vue

Le groupe AVEC dans la tourmente. Le groupe médical, qui propose de nombreux services autour de la santé, possède des maisons de retraite et hôpitaux privés, dont celui du centre-Manche, avec les sites de Coutances et Saint-Lô. Son créateur et président-directeur général, Bernard Bensaid, a été placé en garde à vue lundi 9 janvier. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics.

Procédure judiciaire en cours :

Suite à la plainte contre X déposée par une organisation syndicale opposée de longue date à la reprise de l'UMG-GHM par le Groupe AVEC, Bernard Bensaid est entendu ce lundi par la Police Judiciaire à Grenoble. — Avec (@GroupeAVEC) January 9, 2023

Cette accusation porte sur une clinique à Grenoble : le Groupe Hospitalier Mutualiste. Elle fait suite à une plainte d'un syndicat, qui était contre le rachat par AVEC de l'établissement de santé en 2020.

Selon AVEC, il s'agit "d'un combat procédurier d'opposition au groupe AVEC."