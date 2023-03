Rouen. Ma p'tite friperie, une boutique éphémère et solidaire vient d'ouvrir

Des produits vendus à petits prix de façon éphémère à Rouen. C'est le concept de la boutique Ma p'tite friperie, tenue par l'association APF France Handicap. Depuis le samedi 4 mars, elle s'est installée au 16 rue Jeanne-d'Arc, à côté du Théâtre des arts, dans le centre-ville de Rouen. Jusqu'au 6 mai, des vêtements pour hommes, femmes et enfants sont mis en vente. Manon Heldebaume est en service civique au sein de l'association APF France Handicap, dont les locaux sont situés près de Rouen : "Les dons de vêtements peuvent se faire directement à la délégation de Mont-Saint-Aignan, rue Linus-Carl-Pauling, ou à la boutique éphémère." Concernant les prix, "ils sont en moyenne à 5 euros comme pour les hauts, les pantalons et les robes". Tous les bénéfices sont reversés à l'association afin de "proposer des sorties aux adhérents et d'autres activités. Cela leur permet de sortir et d'échanger avec d'autres personnes". Avec l'argent récolté, ils peuvent aller à la piscine ou encore au musée. "Depuis plusieurs années, on ouvre une boutique éphémère dans les locaux prêtés par la Ville de Rouen", situés rue Jeanne-d'Arc. "Dans le futur, on aimerait ouvrir une boutique fixe", affirme la jeune femme. Pour assurer la permanence du lieu, les bénévoles se relaient pour gérer l'accueil, la caisse et le rangement des produits. Ma P'tite Friperie accueille ses clients les mardis, mercredi, vendredi et samedi, de 10 heures à 19 heures.